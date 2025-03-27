इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी सलमान खान की Sikandar, जानें डीटेल्स
Pratibha Gaur
| Mar 27, 2025
सलमान खान की फिल्म 'सिकंदर' 30 मार्च को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली है.
इस फिल्म में सलमान खान के साथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना भी लीड रोल में हैं.
वहीं अब फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज से पहले स्ट्रीमिंग डिटेल्स भी सामने आ गई हैं.
2 घंटे 30 मिनट और 8 सेकंड की यह फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी.
हालांकि यह नेटफ्लिक्स पर कब रिलीज होगी, इसकी डिटेल्स सामने नहीं आई हैं.
बता दें कि 'सिकंदर' में एक्टर प्रतीक स्मिता पाटिल, शरमन जोशी और काजल अग्रवाल भी मुख्य किरदार निभा रहे हैं.
वहीं 'सिकंदर' में साउथ के पॉपुलर एक्टर सत्यराज नेगेटिव रोल निभा रहे हैं.
बीते दिनों 'सिकंदर' का ट्रेलर रिलीज हुआ था, जिसे दर्शकों का खूब प्यार मिला.
अब फैंस 'सिकंदर' का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
