'मेरा मर्डर हो जाएगा...' तलाक के बाद अफेयर करने से डर रही है खान परिवार की ये बहू, वो सीरियल किलर...

सीमा सजदेह ने एक इंटरव्यू में बताया, सच कहूं तो तलाक के बाद मैंने बुरे दिन देखे हैं. लोग मुझसे कहते थे कि अब दोबारा घर बसाने का समय आ गया है. Source: Instagram