'मेरा मर्डर हो जाएगा...' तलाक के बाद अफेयर करने से डर रही है खान परिवार की ये बहू, वो सीरियल किलर...

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Apr 26, 2025

हाल ही में सलमान खान की एक्स भाभी और सोहेल खान की एक्स वाइफ सीमा सजदेह ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं.

सीमा सजदेह ने बताया है कि तलाक के बाद दोबारा प्यार करने में उनको क्यों डर लगता है.

सीमा सजदेह ने एक इंटरव्यू में बताया, सच कहूं तो तलाक के बाद मैंने बुरे दिन देखे हैं. लोग मुझसे कहते थे कि अब दोबारा घर बसाने का समय आ गया है.

आगे सीमा सजदेह ने कहा, लोग मुझे डेट करने के लिए कहते थे. वहीं मैं उन दिनों लॉ एंड ऑर्डर एसवीयू देख रही थी.

सीमा सजदेह ने बताया, लॉ एंड ऑर्डर एसवीयू देखने के बाद मेरे मन में डर बैठ गया कि कहीं कोई मुझे मार न दे. अगर मेरा बॉयफ्रेंड किलर निकला तो क्या होगा?

आगे सीमा सजदेह ने कहा, मैं किसी को डेट नहीं करना चाहती थी. शायद मैं पुराने ख्यालों की लड़की हूं. मुझे सिचुएशनशिप के बारे में अब भी नहीं पता है.

सीमा सजदेह ने खुलासा किया एक बार शराब के नशे में मैंने डेटिंग एप ज्वाइन कर लिया था. ये काम मेरे दोस्तों ने जबरदस्ती करवाया था.

आगे सीमा सजदेह ने बताया, सुबह पता चला कि मैंने डेटिंग के लिए एक लड़की को रिक्वेस्ट भेज दी है. ये देखकर मैं चौंक गई थी.

