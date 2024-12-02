जब Film के सेट पर हुई Salman Khan की पिटाई, ऐसा हो गया था सेट का हाल
एक समय ऐसा ता जब सलमान खान को अपनी फिल्म के सेट पर पिटाई खानी पड़ गई थी.
फिल्म सुल्तान के सेट पर सलमान खान को सच के पहलवानों के साथ लड़ाई करनी होती थी.
शूटिंग करते समय कई बार पहलवानों ने सलमान खान को पटका है.
हालांकि सलमान खान ने कभी नहीं जताया कि उनको चोट लग रही है. शूटिंग खत्म होने के बाद सलमान खान को दर्द महसूस होता था.
सलमान खान की टीम कई बार शूटिंग से पहले अखाड़े की मिट्टी खोदना भूल जाती थी. ऐसे में सलमान खान का दर्द और बढ़ जाता था.
कई बार सलमान खान को इतना गुस्सा आता था कि वो पहलवानों को ही उठा कर पटक दें.
शूटिंग के दौरान पहलवान भूल जाया करते थे कि उनको असल में मारपीट नहीं करनी है.
इसका खामियाजा कई बार सलमान खान ने भुगता है.
