'सिंकदर' के फ्लॉप होने का सलमान खान को नहीं पड़ा फर्क? उड़ाईं अपनी ही फिल्म की धज्जियां

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Jun 18, 2025

हाल ही में नेटफ्लिक्स ने द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो का नया प्रोमो शेयर कर दिया है. द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो में पहले मेहमान सलमान खान बनने वाले हैं.

Source: Instagram

द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो के प्रोमो में सलमान खान कपिल शर्मा के शो में धमाकेदार एंट्री करते नजर आ रहे हैं.

Source: Instagram

द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो के आने वाले एपिसोड में सलमान खान अपने ही फिल्म की धज्जियां उड़ाने वाले हैं. शो के प्रोमो में सलमान खान फिल्म सिकंदर की मजाक बना रहे हैं.

Source: Instagram

प्रोमो में कुछ मिमिक आर्टिस्ट सलमान खान बनकर उनसे मिलने आए. खुद को अपने सामने देखकर सलमान खान अपनी हंसी नहीं रोक पाए.

Source: Instagram

सलमान खान बोले और कैसा चल रहा है काम... सिकंदर फ्लॉप होने के बाद कोई बुरा असर तो नहीं पड़ा.

Source: Instagram

ऐसा बोलकर सलमान खान खुद पर ही हंसने लग गए. इस दौरान सलमान खान कपिल शर्मा की भी मजाक बनाते दिखे.

Source: Instagram

सलमान खान बोले कपिल शर्मा को शो पहले हम बनाते थे. अब हमसे अलग होने के बाद कपिल शर्मा ने सबसे पहले मुझे मेहमान के तौर पर बुलाया है. ये करने के लिए हिम्मत चाहिए.

Source: Instagram

अब द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो का ये प्रोमो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Source: Instagram

