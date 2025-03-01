ईद पर रिलीज हुईं Salman Khan की फिल्मों ने किया था इतना कलेक्शन
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 01, 2025
सलमान खान की फिल्म 'वॉन्टेड' साल 2009 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने 60.24 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.
सलमान खान की फिल्म 'दबंग' साल 2011 में सिनेमाघरों में आई थी. इस फिल्म ने 138.88 करोड़ रुपये कमाए थे.
सलमान खान की फिल्म 'बॉडीगार्ड' ने 148.86 करोड़ रुपये की कमाई की थी. ये फिल्म साल 2011 में रिलीज हुई थी.
फिल्म 'एक था टाइगर' ने 198.78 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. सलमान खान की ये फिल्म साल 2012 में आई थी.
सलमान खान की फिल्म 'किक' साल 2014 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने 231.85 करोड़ रुपये कमाए थे.
फिल्म 'बजरंगी भाईजान' ने 320.34 करोड़ रुपये की कमाई की थी. सलमान खान की ये फिल्म 2015 में रिलीज हुई थी.
सलमान खान की फिल्म 'सुल्तान' ने 300.45 करोड़ रुपये कमाए थे. ये फिल्म 2016 में सिनेमाघरों में आई थी.
सलमान खान की फिल्म 'किसी का भाई किसी की जान' साल 2023 में आई थी. इस फिल्म ने 110.53 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.
