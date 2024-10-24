कार-बाइक ही नहीं करोड़ों के जेट के मालिक हैं ये बॉलीवुड स्टार्स

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Oct 24, 2024

बॉलीवुड के बादशाह शाहरूख खान जहां भी जाते हैं अपने प्राइवेट जेट से ही जाते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

बॉलीवुड की धक-धक क्वीन माधुरी दीक्षित के पास भी अपना जेट है.

Source: Bollywoodlife.com

ऋतिक रोशन के पास भी 6 सीटर वाला अपना प्राइवेट जेट है.

Source: Bollywoodlife.com

अक्षय कुमार की जेट की कीमत लगभग 260 करोड़ रूपये बताई जाती है.

Source: Bollywoodlife.com

बिग बी उर्फ अमिताभ बच्चन का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है.

Source: Bollywoodlife.com

'बिग बॉस 18' होस्ट सलमान खान भी खुद के जेट के मालिक है.

Source: Bollywoodlife.com

एक्टर अजय देवगन के पास भी खुद का जेट है जिसका नाम हॉकर 800 है.

Source: Bollywoodlife.com

अनिल कपूर अक्सर अपनी जेट प्लैन से अपनी फैमिली के साथ घूमते नजर आते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इस लिस्ट में एक्ट्रेस सनी लियोनी का नाम भी शुमार है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: अनुपमा की लाडली ने की बा को हार्ट अटैक देने की तैयारी, ये रहा सबूत

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.