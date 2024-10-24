कार-बाइक ही नहीं करोड़ों के जेट के मालिक हैं ये बॉलीवुड स्टार्स
बॉलीवुड के बादशाह शाहरूख खान जहां भी जाते हैं अपने प्राइवेट जेट से ही जाते हैं.
बॉलीवुड की धक-धक क्वीन माधुरी दीक्षित के पास भी अपना जेट है.
ऋतिक रोशन के पास भी 6 सीटर वाला अपना प्राइवेट जेट है.
अक्षय कुमार की जेट की कीमत लगभग 260 करोड़ रूपये बताई जाती है.
बिग बी उर्फ अमिताभ बच्चन का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है.
'बिग बॉस 18' होस्ट सलमान खान भी खुद के जेट के मालिक है.
एक्टर अजय देवगन के पास भी खुद का जेट है जिसका नाम हॉकर 800 है.
अनिल कपूर अक्सर अपनी जेट प्लैन से अपनी फैमिली के साथ घूमते नजर आते हैं.
इस लिस्ट में एक्ट्रेस सनी लियोनी का नाम भी शुमार है.
