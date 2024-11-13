सलमान से लेकर शाहरुख तक, कंजूस हैं बॉलीवुड के ये 9 स्टार्स
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 13, 2024
बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान भी पैसे खर्च करने से पहले कई बार सोचते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
स्त्री 2 फेम एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर अपने कपड़े सेल आने पर ही खरीदती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
करोड़ों में पैसे कमाने के बावजूद भी एक्टर सलमान खान 2 बीएचके फ्लैट में रहते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस लिस्ट में बॉलीवुड स्टार चंकी पांडे का नाम भी नाम शुमार है.
Source:
Bollywoodlife.com
बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल भी बहुत नाप तोल के पैसा खर्च करती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्टर विक्की कौशल का हाल भी कुछ ऐसा ही है.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्टर रणबीर कपूर जितने अधिक अमीर हैं उतने ही बड़े कंजूस हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
पैसे बचाने के लिए एक्ट्रेस सारा अली खान अपने कपड़े रोड साइड मार्केट से लेना पसंद करती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्टर जॉन अब्राहम का नाम भी कंजूस एक्टर्स की लिस्ट में शामिल हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: ड्रग्स मामले में फंस चुके हैं ये सितारे, प्रतीक बब्बर को भी लगी थी बुरी लत
अगली वेब स्टोरी देखें.