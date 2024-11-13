सलमान से लेकर शाहरुख तक, कंजूस हैं बॉलीवुड के ये 9 स्टार्स

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Nov 13, 2024

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान भी पैसे खर्च करने से पहले कई बार सोचते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

स्त्री 2 फेम एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर अपने कपड़े सेल आने पर ही खरीदती हैं.

करोड़ों में पैसे कमाने के बावजूद भी एक्टर सलमान खान 2 बीएचके फ्लैट में रहते हैं.

इस लिस्ट में बॉलीवुड स्टार चंकी पांडे का नाम भी नाम शुमार है.

बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल भी बहुत नाप तोल के पैसा खर्च करती हैं.

एक्टर विक्की कौशल का हाल भी कुछ ऐसा ही है.

एक्टर रणबीर कपूर जितने अधिक अमीर हैं उतने ही बड़े कंजूस हैं.

पैसे बचाने के लिए एक्ट्रेस सारा अली खान अपने कपड़े रोड साइड मार्केट से लेना पसंद करती हैं.

एक्टर जॉन अब्राहम का नाम भी कंजूस एक्टर्स की लिस्ट में शामिल हैं.

