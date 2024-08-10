कंजूस हैं बॉलीवुड के ये 9 स्टार्स, पैसे देने में खराब होती है हालत

BollywoodLife Source: Bollywoodlife.com | Aug 10, 2024

इतने पैसे कमाने के बावजूद भी एक्टर सलमान खान 2 बीएचके फ्लैट में रहते हैं।

पैसे बचाने के लिए सारा अली खान अपने कपड़े रोड साइड मार्केट से खरीदती हैं।

बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान भी पैसे खर्च करने से पहले कई बार सोचते हैं।

मशहूर एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर अपने कपड़े सेल आने पर ही खरीदती हैं।

एक्टर जॉन अब्राहम भी कंजूस सेलेब्स की लिस्ट में शामिल हैं।

एक्ट्रेस काजोल बेहद नाप तोल के पैसा खर्च करती हैं।

करोड़ो में नेट वर्थ होने के बावजूद भी विक्की कौशल सोच समझ कर पैसे खर्च करते हैं।

रणबीर कपूर जितने अधिक अमीर हैं उतने ही बड़े कंजूस हैं।

इस लिस्ट में बॉलीवुड स्टार चंकी पांडे का भी नाम शामिल है।

