Salman Khan ही नहीं, 50 की उम्र के बाद भी कुंवारे हैं ये बॉलीवुड स्टार्स

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Feb 11, 2025

सलमान खान 59 साल की उम्र में भी कुंवारे हैं. उनकी कई गर्लफ्रेंड रही हैं लेकिन उन्होंने शादी नहीं की.

उदय चोपड़ा 52 साल की उम्र में अकेले जिंदगी जी रहे हैं. वह अभी तक कुंवारे हैं.

तब्बू 53 साल की उम्र में भी कुंवारी हैं. उन्होंने अभी तक जीवनसाथी नहीं ढूंढा है.

राहुल बोस 57 साल की उम्र भी अविवाहित हैं. उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है.

पॉपुलर एक्ट्रेस नगमा अभी तक कुंवारी हैं. वह हाल ही में 50 साल की हो गई हैं.

करण जौहर बिना शादी किए ही सरोगेसी से जुड़वा बच्चों के पिता हैं. उनकी उम्र 52 साल है.

अक्षय खन्ना अगले महीने मार्च में 50 साल के हो जाएंगे. उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है.

