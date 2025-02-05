इस पाकिस्तानी हसीना संग रोमांस करेंगे सलमान खान, नाम जानकर उड़ जाएंगी रातों की...
Shivani Duksh
| Feb 05, 2025
सलमान खान जलेद ही पुष्पा 2 स्टार रश्मिका मंदाना के साथ फिल्म सिकंदर में नजर आने वाले हैं. इसी बीच सलामन खान को लेकर एक औक बड़ी खबर सामने आ रही है.
ताजा मिल रही जानकारी की मानें तो सलमान खान जल्द ही एक पाकिस्तानी अदाकारा के साथ रोमांस करने वाले हैं. ये अदाकारा कोई और नहीं बल्कि हानिया आमिर हैं.
जी हां, सही सुना आपने.. खबर आ रही है कि सलमान खान की अगली फिल्म के लिए हानिया आमिर को अप्रोच किया गया है. हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान राखी सावंत ने भी इस तरफ इशारा किया है.
हाल ही में राखी सावंत ने दावा किया था कि वो शादी करने के लिए पाकिस्तान जा पहुंची हैं. इस दौरान राखी सावंत ने हानिया आमिर का भी जिक्र किया था.
हालांकि अब तक भी हानिया आमिर ने बॉलीवुड में डेब्यू को लेकर किसी तरह का कोई बयान नहीं दिया है. इस खबर ने हानिया आमिर के फैंस का दिल खुश कर दिया है.
बता दें कुछ समय पहले ही हानिया आमिर ने अपने बॉलीवुड को लेकर पागलपन के बारे में बात की थी. हानिया आमिर ने बताया था कि वो शाहरुख खान की बहुत बड़ी दीवानी हैं.
इस दौरान हानिया आमिर ने दावा किया था कि वो बॉलीवुड की फिल्मों में काम करने के लिए बहुत उत्साहित हैं. अब हानिया आमिर का ये सपना पूरा होता नजर आ रहा है.
हानिया आमिर को सलमान खान के साथ देखना काफी दिलचस्प होने वाला है. यही वजह है जो ये खबर आग की तरह सोशल मीडिया पर फैल गई है.
