तो इस दिन होनी थी सलमान खान की शादी, एक गलत फैसला और...
| Mar 11, 2025
सालों से फैंस सलमान खान की शादी का इंतजार कर रहे हैं. कई बार दिल तुड़वाने के बाद भी सलमान खान शादी करने को राजी नहीं हैं.
क्या आपको बता है कि एक बार सलमान खान ने शादी करे की पूरी तैयारी कर ली थी. सलमान खान ने अपनी शादी की तारीख निकलवाई थी.
सलमान खान के परिवार ने शादी के कार्ड तक छपवा दिए थे. इतना ही नहीं परिवार ने शादी की सारी तैयारी भी कर ली थी फिर भी सलमान खान ने सात फेरे नहीं लिए.
सालों बाद सलमान खान के दोस्त साजिद नाडियाडवाला ने खुलासा किया कि बॉलीवुड के दबंग ने तब सात फेरे क्यों नहीं लिए.
साजिद नाडियाडवाला ने बताया था, सलमान खान शादी करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थे. उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है.
साजिद नाडियाडवाला ने कहा, शादी से ठीक पहले सलमान खान ने मेरे कान में कहा कि मुझसे शादी नहीं हो पाएगी.
साजिद नाडियाडवाला ने बताया, मुझे ऐसा बोलकर सलमान खान ने शादी करने से ही इनकार कर दिया. सलमान खान के इस फैसले ने सबको चौंका दिया था.
साजिद नाडियाडवाला ने खुलासा किया कि सलमान खान ने वादा किया था कि वो दोनों एक ही मंडप में शादी करेंगे. हालांकि ऐसा भी नहीं हो सका.
