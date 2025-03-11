तो इस दिन होनी थी सलमान खान की शादी, एक गलत फैसला और...

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Mar 11, 2025

सालों से फैंस सलमान खान की शादी का इंतजार कर रहे हैं. कई बार दिल तुड़वाने के बाद भी सलमान खान शादी करने को राजी नहीं हैं.

Source: Instagram

क्या आपको बता है कि एक बार सलमान खान ने शादी करे की पूरी तैयारी कर ली थी. सलमान खान ने अपनी शादी की तारीख निकलवाई थी.

Source: Instagram

सलमान खान के परिवार ने शादी के कार्ड तक छपवा दिए थे. इतना ही नहीं परिवार ने शादी की सारी तैयारी भी कर ली थी फिर भी सलमान खान ने सात फेरे नहीं लिए.

Source: Instagram

सालों बाद सलमान खान के दोस्त साजिद नाडियाडवाला ने खुलासा किया कि बॉलीवुड के दबंग ने तब सात फेरे क्यों नहीं लिए.

Source: Instagram

साजिद नाडियाडवाला ने बताया था, सलमान खान शादी करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थे. उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है.

Source: Instagram

साजिद नाडियाडवाला ने कहा, शादी से ठीक पहले सलमान खान ने मेरे कान में कहा कि मुझसे शादी नहीं हो पाएगी.

Source: Instagram

साजिद नाडियाडवाला ने बताया, मुझे ऐसा बोलकर सलमान खान ने शादी करने से ही इनकार कर दिया. सलमान खान के इस फैसले ने सबको चौंका दिया था.

Source: Instagram

साजिद नाडियाडवाला ने खुलासा किया कि सलमान खान ने वादा किया था कि वो दोनों एक ही मंडप में शादी करेंगे. हालांकि ऐसा भी नहीं हो सका.

Source: Instagram

