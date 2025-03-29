'ये शरियत के...' Salman Khan ने पहनी राम मंदिर की घड़ी तो भड़के मुस्लिम जमात के अध्यक्ष
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 28, 2025
बॉलीवुड एक्टर सलमान खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'सिकंदर' को लेकर काफी सुर्खियों में हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्टर की यह मूवी 30 मार्च को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली है.
Source:
Bollywoodlife.com
बीते दिनों एक्टर ने जैकब एंड को ब्रांड की एक वॉच पहनी थी, जिसमें श्री राम मंदिर का डायल लगा था.
Source:
Bollywoodlife.com
हालांकि एक्टर सलमान खान के श्री राम के नाम की घड़ी पहनने पर मौलाना का गुस्सा फूट पड़ा है.
Source:
Bollywoodlife.com
दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष ने फिल्म सलमान के राम एडीशन घड़ी पहनने को हराम करार दिया है.
Source:
Bollywoodlife.com
मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जिसमें उन्होंने कहा कि ये हराम है.
Source:
Bollywoodlife.com
उन्होंने कहा, 'मुझसे सलमान खान के इस काम पर शरियत का हुक्म पूछा गया है, मैं उनके द्वारा किए गए काम के बारे में शरियत का हुक्म बताता हूं.'
Source:
Bollywoodlife.com
उन्होंने कहा, 'मुसलमान होने के नाते अपने हाथ में इस तरह की घड़ी पहनना नाजायज और हराम है.'
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: '70 की उम्र में 17 की...', Rekha को व्हाइट आउटफिट में देख थम जाएंगी सांसें
अगली वेब स्टोरी देखें.