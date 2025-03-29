'ये शरियत के...' Salman Khan ने पहनी राम मंदिर की घड़ी तो भड़के मुस्लिम जमात के अध्यक्ष

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Mar 28, 2025

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'सिकंदर' को लेकर काफी सुर्खियों में हैं.

एक्टर की यह मूवी 30 मार्च को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली है.

बीते दिनों एक्टर ने जैकब एंड को ब्रांड की एक वॉच पहनी थी, जिसमें श्री राम मंदिर का डायल लगा था.

हालांकि एक्टर सलमान खान के श्री राम के नाम की घड़ी पहनने पर मौलाना का गुस्सा फूट पड़ा है.

दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष ने फिल्म सलमान के राम एडीशन घड़ी पहनने को हराम करार दिया है.

मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जिसमें उन्होंने कहा कि ये हराम है.

उन्होंने कहा, 'मुझसे सलमान खान के इस काम पर शरियत का हुक्म पूछा गया है, मैं उनके द्वारा किए गए काम के बारे में शरियत का हुक्म बताता हूं.'

उन्होंने कहा, 'मुसलमान होने के नाते अपने हाथ में इस तरह की घड़ी पहनना नाजायज और हराम है.'

