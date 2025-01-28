एक बार फिर से प्रेम बनकर बॉक्स ऑफिस पर राज करेंगे सलमान खान, संजय दत्त से होगा डायरेक्ट....

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Jan 28, 2025

कुछ समय पहली ही खबर आई थी कि प्रेम को किरदार के लिए आयुष्मान खुराना ने सलमान खान को रिप्लेस कर दिया है. इस खबर ने सलमान खान के फैंस को परेशान कर दिया था.

इसी बीच सूरज बड़जात्या ने सलमान खान के फैंस को एक बड़ा सरप्राइज दे डाला है. खबर आ रही है कि सलमान खान एक बार फिर से प्रेम के तौर पर बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाले हैं.

सूरज बड़जात्या अपनी फिल्म में सलमान खान को कास्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं. सूरज बड़जात्या इस समय फिल्म की कहानी पर काम कर रहे हैं.

अब ये तो हर कोई जानता है कि सलमान खान सूरज बड़जात्या के फेवरेट बॉलीवुड स्टार हैं. इन दोनों की जोड़ी ने अब तक कई बड़ी बॉलीवुड फिल्में दी हैं.

फैंस भी अब सूरज बड़जात्या और सलमान खान की जोड़ी का इंतजार कर रहे हैं. फैंस को उम्मीद है कि इस बार सलमान खान फैंस को खास तोहफा देंगे.

सूरज बड़जात्या ने बताया है कि इस बार का प्रेम पहले से मैच्योर होने वाला है जिसका अंदाज फैंस को काफी पसंद आएगा.

वहीं अजय देवगन-संजय दत्त भी फिल्म रेंजर के साथ बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देंगे. माना जा रहा है कि सलमान खान- सूरज बड़जात्या और अजय देवगन-संजय दत्त की जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा डालेगी.

इस ईद के मौके पर सलमान खान फिल्म सिकंदर के जरिए बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने की तैयारी कर रहे हैं. इस फिल्म में सलमान खान के साथ रश्मिका मंदाना नजर आने वाली हैं.

