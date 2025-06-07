सामंथा की वेकेशन पिक्स ने इंटरनेट पर मचाया 'बवंडर', एक-एक फोटो में छिपा है बड़ा राज़!
Sadhna Mishra
| Jun 07, 2025
सामंथा रूथ प्रभु इन दिनों अबू धाबी के एक खूबसूरत रेगिस्तानी होटल में छुट्टियों का लुत्फ उठा रही हैं.
उन्होंने अपनी छुट्टियों की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.
एक तस्वीर में सामंथा दूरबीन से तारों को देखती नजर आ रही हैं.
ऐसा लग रहा है कि वह अपने कथित बॉयफ्रेंड राज निदिमोरू के साथ हैं.
सामंथा और राज निदिमोरू के डेटिंग की खबरें काफी समय से चर्चा में हैं.
दोनों को अक्सर साथ में देखा जाता है, जिससे फैंस की उत्सुकता बनी रहती है.
करियर की बात करें तो सामंथा जल्द ही वेब सीरीज 'रक्त यूनिवर्स' में नजर आएंगी.
उनकी ये वेकेशन तस्वीरें फैंस के बीच काफी पसंद की जा रही हैं.
