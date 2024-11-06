'अतीत में कुछ..', आखिर क्यों सामंथा रुथ प्रभु ने फैंस से कही ये बात
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 06, 2024
सामंथा रुथ प्रभु और वरुण धवन की वेब सीरीज सिटाडेल हनी बन्नी 7 नवंबर से अमेजन प्राइम वीडियो पर आएगी.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं सोमवार को सामंथा रुथ प्रभु ने अपने इंस्टाग्राम पर एक सवाल -जवाब सेगमेंट किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
जिसमें उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ से लेकर हेल्थ तक के कई सवालों के जवाब दिए हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक यूजर ने पूछा, कि क्या आप बता सकती हैं की आपने सिटाडेल हनी बन्नी के लिए कितना हार्ड वर्क किया है?
Source:
Bollywoodlife.com
सामंथा ने जवाब देते हुए कहा, 'मैंने अपने आप से वादा किया था कि मैं जो भी रोल करूंगी उसके लिए खुद को और भी चुनौती दूंगी'.
Source:
Bollywoodlife.com
सामंथा रुथ प्रभु ने कहा, 'मैं हर नई चुनौती को अपनी पहली चुनौती से ज्यादा मुश्किल चुनूंगी'.
Source:
Bollywoodlife.com
सामंथा ने आगे कहा, 'मैं मानती हूं, मैने पहले कुछ गलतियां की हैं जो सच में काम नहीं करी हैं मैं अपनी हार को स्वीकार करती हूं'.
Source:
Bollywoodlife.com
सामंथा रुथ प्रभु ने कहा, 'मैं मानती हूं कि मैंने पास्ट में अपनी फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस नहीं दी है'.
Source:
Bollywoodlife.com
सामंथा ने कहा, 'सिटाडेल वेब सीरीज के रिलीज होने से पहले ही मैं उसके लिए काफी गर्व महसूस करती हूं कि मैं इस प्रोजेक्ट को पूरा कर पाई'.
Source:
Bollywoodlife.com
सामंथा ने बताया, 'मैं भरोसा करती हूं कि यह रोल मेरे करियर का सबसे कठिन और लेयर्ड से भरपूर चैलेंज था'.
Source:
Bollywoodlife.com
सामंथा ने हंसते हुए कहा, 'मैं आपको अनुमति देती हूं कि आप मुझे इसके लिए जज कर सकते हैं'.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 'छूने भी नहीं देते थे'- शक्तिमान के सेट पर गीता विश्वास संग ऐसा बर्ताव करते थे मुकेश खन्ना
अगली वेब स्टोरी देखें.