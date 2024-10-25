पढ़ाई के मामले में कम नहीं हैं सामंथा और शोभिता, देती हैं एक दूसरे को टक्कर
Ankita Kumari
| Oct 25, 2024
सामंथा रूथ प्रभु को कौन नहीं जनता होगा, वो साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक है.
सामंथा अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं.
सामंथा रूथ प्रभु से तलाक के बाद नागा चैतन्य ने शोभिता धुलिपाला से शादी करने का फैसला किया है.
क्या आप जानते हैं सामंथा रुथ प्रभु और शोभिता धूलिपाला में से सबसे ज्यादा पढ़ी-लिखी कौन है?
सामंथा ने अपनी स्कूलिंग होली एंजेल्स एंग्लो इंडियन हायर सेकंडरी स्कूल से की है.
सामंथा प्रभु ने चेन्नई के स्टेला मेरिस कॉलेज से कॉमर्स में डिग्री हासिल की थी.
वहीं, शोभिता धूलिपाला ने अपनी स्कूलिंग विशाखापत्तनम के लिटिल एंजेल्स और विशाखा वैली स्कूल से की.
शोभिता ने एचआर कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से कॉमर्स की डिग्री हासिल की है.
