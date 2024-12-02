न आलिया भट्ट न श्रद्धा कपूर, वरुण धवन ने इस एक्ट्रेस को बताया बेस्ट को -स्टार
Bollywood Staff
| Dec 02, 2024
बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन ने आलिया भट्ट और श्रद्धा कपूर के साथ कई फिल्में की हैं.
वरुण धवन कई बार आलिया भट्ट और श्रद्धा कपूर की एक को -एक्टर के तौर पर तारीफ करते हुए नजर आते हैं.
वरुण धवन ने आलिया भट्ट के साथ फिल्मों में डेब्यू किया था तो वहीं श्रद्धा कपूर के साथ उनकी बॉन्डिंग काफी अच्छी है.
वरुण धवन ने हाल ही में इस एक्ट्रेस को अपनी फेवरेट को- स्टार बताया है.
वरुण धवन की फेवरेट को स्टार कोई और नहीं बल्कि सामंथा रुथ प्रभु हैं.
वरुण धवन और सामंथा रुथ प्रभु की हाल ही में रिलीज हुई वेब सीरीज 'सिटाडेल: हनी बन्नी' ने ओटीटी पर खूब कमाई की है.
वेब सीरीज 'सिटाडेल: हनी बन्नी' की हाल ही में सक्सेस पार्टी हुई थी जिसमें कई और स्टार्स भी शामिल हुए थे.
'सीटाडेल: हनी बन्नी' की सक्सेस पार्टी में एक्ट्रेस वामिक गब्बी, निमरत कौर और वरुण धवन की पत्नी नताशा दलाल भी आई थीं.
सामंथा रुथ प्रभु ने इस पार्टी की तस्वीरों को अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है जिसपर वरुण धवन ने एक क्यूट कमेंट किया है.
सामंथा रुथ प्रभु के पोस्ट पर वरुण धवन ने कमेंट करते हुए लिखा, "द बेस्ट को स्टार एवर."
