दीपिका-आलिया को पछाड़ ये हसीना बनीं नंबर-1 हीरोइन , OTT पर किया कब्जा

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Nov 27, 2024

टॉप 10 एक्ट्रेसेस की लिस्ट में 10वें नंबर पर कटरीना कैफ हैं.

Source: Bollywoodlife.com

पुष्पा 2 फेम रश्मिका मंदाना को 9वां स्थान मिला है.

Source: Bollywoodlife.com

8वें नंबर पर सई पल्लवी आई हैं, जो साउथ की टॉप एक्ट्रेस हैं.

Source: Bollywoodlife.com

श्रद्धा कपूर ने कई एक्ट्रेसेस को हराते हुए 7वां स्थान हासिल किया है.

Source: Bollywoodlife.com

काजल अग्रवाल की पॉपुलैरिटी कम नहीं हुईं. वह छठे स्थान पर आई हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इसका बाद त्रिषा ने अपनी पोजिशन बनाई है. वह 5वें नंबर पर हैं.

Source: Bollywoodlife.com

टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में दीपिका पादुकोण ने चौथा स्थान हासिल किया है

Source: Bollywoodlife.com

नयनतारा तीसरी पोजिशन पर आई हैं. वह आखिरी बार जवान में दिखी थीं.

Source: Bollywoodlife.com

आलिया भट्ट पहली पोजिशन हासिल नहीं कर पाईं. वह दूसरे स्थान पर आई हैं.

Source: Bollywoodlife.com

सामंथा रुथ प्रभु ने सबको पछाड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: बॉक्स ऑफिस पर आएगा तूफान, रिलीज होने वाले हैं इन 10 फिल्मों के Sequel-प्रीक्वल

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.