दीपिका-आलिया को पछाड़ ये हसीना बनीं नंबर-1 हीरोइन , OTT पर किया कब्जा
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 27, 2024
टॉप 10 एक्ट्रेसेस की लिस्ट में 10वें नंबर पर कटरीना कैफ हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
पुष्पा 2 फेम रश्मिका मंदाना को 9वां स्थान मिला है.
Source:
Bollywoodlife.com
8वें नंबर पर सई पल्लवी आई हैं, जो साउथ की टॉप एक्ट्रेस हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
श्रद्धा कपूर ने कई एक्ट्रेसेस को हराते हुए 7वां स्थान हासिल किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
काजल अग्रवाल की पॉपुलैरिटी कम नहीं हुईं. वह छठे स्थान पर आई हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इसका बाद त्रिषा ने अपनी पोजिशन बनाई है. वह 5वें नंबर पर हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में दीपिका पादुकोण ने चौथा स्थान हासिल किया है
Source:
Bollywoodlife.com
नयनतारा तीसरी पोजिशन पर आई हैं. वह आखिरी बार जवान में दिखी थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
आलिया भट्ट पहली पोजिशन हासिल नहीं कर पाईं. वह दूसरे स्थान पर आई हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
सामंथा रुथ प्रभु ने सबको पछाड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
