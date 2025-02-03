नागा चैतन्य संग तलाक के बाद समांथा रुथ प्रभु किसे कर रहीं हैं डेट? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहीं तस्वीरें
Shreya Pandey
| Feb 03, 2025
साउथ एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु ना सिर्फ साउथ इंडस्ट्री में बल्कि बॉलीवुड के भी कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं.
सामंथा की एक्टिंग और खूबसूरती फैंस के दिलों पर राज करती है. इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को कई सुपरहिट फिल्में दी हैं.
सामंथा रुथ प्रभु ने नागा चैतन्य संग साल 2017 में शादी रचाई थी. दोनों की शादी ज्यादा दिन नहीं टिक पाई और साल 2021 में तलाक हो गया.
तलाक के बाद नागा चैतन्य ने शोभिता धुलिपाला से साल 2024 में दूसरी शादी कर ली.
एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पर वर्ल्ड पिकलबॉल लीग मैच की तस्वीरें शेयर की है. फोटोज में सामंथा ने फिल्म डायरेक्टर राज निदिमोरु का हाथ थामे नजर आईं.
राज निदिमोरु ने 'द फैमिली मैन', 'फर्जी', 'सिटाडेल: हनी बनी' और 'गन्स एंड गुलाब्स' जैसे शानदार वेब सीरीज बनाई है.
राज निदिमोरु भी शादीशुदा हैं लेकिन इनकी पत्नी ने कोर्ट में तलाक की अर्जी डाली है.
ऐसे में राज निदिमोरु और सामंथा का नाम एक साथ जोड़ा जा रहा है. बताया जा रहा है कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहें हैं.
हालांकि दोनों ने रिश्ते के बारे में कोई ऑफिसियल जानकारी नहीं दी है. यह सिर्फ एक अफवाह है.
