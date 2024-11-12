पिता ने पढ़ाई का लोन लेने से किया था इंकार, आज बनीं ये एक्ट्रेस OTT की सबसे महंगी स्टार

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Nov 12, 2024

फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कई स्टार्स हैं जो अपनी रियल लाइफ में कई प्रॉब्लम्स से गुजरे हैं.

वहीं कई सितारों ने रियल लाइफ की सभी प्रॉब्लम को पीछे छोड़ अपना एक नाम भी बनाया है.

आज हम बॉलीवुड की किसी स्टार नहीं बल्कि एक पैन इंडिया की ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं जो OTT पर हाईएस्ट पैड एक्ट्रेस बन गई है.

दरअसल, हम बात कर रहे हैं पैन इंडिया एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु की जो अपनी वेब सीरीज 'सिटाडेल: हनी बन्नी' से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर धमाल मचा रही हैं.

सामंथा रुथ प्रभु साउथ के साथ -साथ अब बॉलीवुड और OTT का एक फेमस चेहरा बन गई हैं.

सामंथा रुथ प्रभु करोड़ों की मालकिन भी हैं उनके पास कई लग्जरी कार और घर हैं.

मगर क्या आपको पता है सामंथा रुथ प्रभु के जीवन में एक समय ऐसा था जब उनके पास अपनी पढ़ाई पूरी करने तक के लिए भी पैसे नहीं थे.

सामंथा रुथ प्रभु ने करण जौहर के टॉक शो 'कॉफी विद करण' में इस बात को शेयर किया था.

सामंथा ने बताया कि उनके पिता ने उनकी पढ़ाई के लिए लोन लेने से इंकार कर दिया था.

सामंथा बताती हैं, "मगर मेरे लिए यह अच्छा साबित भी हुआ इसके बाद मेरी लाइफ बदल गई और मैं फिल्मों में आ गई"

