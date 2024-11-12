पिता ने पढ़ाई का लोन लेने से किया था इंकार, आज बनीं ये एक्ट्रेस OTT की सबसे महंगी स्टार

आज हम बॉलीवुड की किसी स्टार नहीं बल्कि एक पैन इंडिया की ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं जो OTT पर हाईएस्ट पैड एक्ट्रेस बन गई है. Source: Bollywoodlife.com