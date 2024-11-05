सामंथा रुथ प्रभु ने ट्रोलर्स को दिया मुंह तोड़ जवाब, कहा 'जियो और जीने दो'

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Nov 05, 2024

एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु और वरुण धवन की वेब सीरीज 'सिटाडेल: हनी बन्नी' जल्द ही रिलीज होने वाली है.

Source: Bollywoodlife.com

सामंथा रुथ प्रभु और वरुण धवन इस वेब सीरीज को कई प्लेटफॉर्म पर प्रमोट करते हुए भी नजर आ रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

वहीं हाल ही में सामंथा रुथ प्रभु ने अपने इंस्टाग्राम पर सवाल-जवाब का एक सेगमेंट किया था.

Source: Bollywoodlife.com

उस सेगमेंट में सामंथा रुथ प्रभु ने अपनी हेल्थ और वेट लॉस को लेकर कई सवालों के जवाब दिए हैं.

Source: Bollywoodlife.com

एक फैन ने सामंथा को वजन बढ़ाने के लिए कहा है. जिस पर उन्होंने कहा, 'एक और वेट कमेंट'.

Source: Bollywoodlife.com

"मैंने अपने वजन को लेकर कई कमेंट्स देखें हैं. आपको जानना चाहिए कि मैं एक सख्त एंटी-इंफ्लेमेटरी डाइट पर हूं".

Source: Bollywoodlife.com

"जो मुझे वजन बढ़ाने से रोकता है और मुझे मेरे वजन को मेनटेन करने में मदद करता है, जो मेरी स्थिति मायोसिटिस के लिए जरूरी है".

Source: Bollywoodlife.com

सामंथा रुथ प्रभु ने आगे कहा, लोगों को जज करना बंद करें. "प्लीज, दोस्तों, यह 2024 है उन्हें जीने दें, जियो और जीने दो"

Source: Bollywoodlife.com

वहीं एक यूजर ने पूछा, क्या किसी डायरेक्टर ने आपको कहा है कि रोल के हिसाब से आपके ज्यादा मसल हैं?

Source: Bollywoodlife.com

सामंथा ने हंसते हुए कहा, "कौन सी मसल्स? मुझे अपनी मसल पसंद हैं और जो रोल में कर रही हूं उनमें वैसी ही मसल दिखना चाहिए. आप भी देखोगे"

Source: Bollywoodlife.com

सामंथा रुथ प्रभु ने अपने बालों के कलर को लेकर भी जवाब देते हुए कहा, यह दूसरे प्रोजेक्ट के मांग के हिसाब से कलर किए हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: छठ पर आम्रपाली दुबे की तरह हो जाए तैयार, मुड़-मुड़कर देखेगी हर पड़ोसन

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.