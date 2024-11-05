सामंथा रुथ प्रभु ने ट्रोलर्स को दिया मुंह तोड़ जवाब, कहा 'जियो और जीने दो'
Bollywood Staff
| Nov 05, 2024
एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु और वरुण धवन की वेब सीरीज 'सिटाडेल: हनी बन्नी' जल्द ही रिलीज होने वाली है.
सामंथा रुथ प्रभु और वरुण धवन इस वेब सीरीज को कई प्लेटफॉर्म पर प्रमोट करते हुए भी नजर आ रहे हैं.
वहीं हाल ही में सामंथा रुथ प्रभु ने अपने इंस्टाग्राम पर सवाल-जवाब का एक सेगमेंट किया था.
उस सेगमेंट में सामंथा रुथ प्रभु ने अपनी हेल्थ और वेट लॉस को लेकर कई सवालों के जवाब दिए हैं.
एक फैन ने सामंथा को वजन बढ़ाने के लिए कहा है. जिस पर उन्होंने कहा, 'एक और वेट कमेंट'.
"मैंने अपने वजन को लेकर कई कमेंट्स देखें हैं. आपको जानना चाहिए कि मैं एक सख्त एंटी-इंफ्लेमेटरी डाइट पर हूं".
"जो मुझे वजन बढ़ाने से रोकता है और मुझे मेरे वजन को मेनटेन करने में मदद करता है, जो मेरी स्थिति मायोसिटिस के लिए जरूरी है".
सामंथा रुथ प्रभु ने आगे कहा, लोगों को जज करना बंद करें. "प्लीज, दोस्तों, यह 2024 है उन्हें जीने दें, जियो और जीने दो"
वहीं एक यूजर ने पूछा, क्या किसी डायरेक्टर ने आपको कहा है कि रोल के हिसाब से आपके ज्यादा मसल हैं?
सामंथा ने हंसते हुए कहा, "कौन सी मसल्स? मुझे अपनी मसल पसंद हैं और जो रोल में कर रही हूं उनमें वैसी ही मसल दिखना चाहिए. आप भी देखोगे"
सामंथा रुथ प्रभु ने अपने बालों के कलर को लेकर भी जवाब देते हुए कहा, यह दूसरे प्रोजेक्ट के मांग के हिसाब से कलर किए हैं.
