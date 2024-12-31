Samantha Ruth Prabhu ने डायरेक्टर Atlee से इस एक्ट्रेस के लिए की थी सिफारिश, कहा 'मैं इसे किसी और..'
Bollywood Staff
| Dec 31, 2024
सामंथा रुथ प्रभु और थलापति विजय की तमिल फिल्म 'थेरी' ने बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई की थी.
फिल्म 'थेरी' की हिंदी रीमेक डायरेक्टर एटली ने वरुण धवन के साथ बनाई है.
इस फिल्म के हिंदी रीमेक के लिए डायरेक्टर एटली को सामंथा रुथ प्रभु ने एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश का नाम सजेस्ट किया था.
कीर्ति सुरेश ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान इस बात का खुलासा किया है.
कीर्ति ने खुलासा किया कि वरुण ने उन्हें बताया कि सामंथा रुथ प्रभु इस फिल्म के हिंदी रीमेक के लिए मेरा नाम सोच रही थीं.
कीर्ति सुरेश ने कहा 'मैं सामंथा रुथ प्रभु की इस बात के लिए हमेशा आभारी रहूंगी.'
कीर्ति सुरेश ने कहा उनका यह कहना कि 'कीर्ति इस किरदार को बखूबी निभा पाएगी' मेरे लिए बहुत प्यार है.
कीर्ति सुरेश ने कहा 'मुझे याद है बेबी जॉन का ट्रेलर देखने के बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट की थी.'
कीर्ति ने कहा उस स्टोरी में सामंथा ने लिखा, 'मैं इसे किसी और के साथ साझा नहीं करती, लेकिन आपके साथ करती.'
कीर्ति सुरेश ने कहा 'सामंथा रुथ प्रभु का यह सब कहना मेरे लिए बहुत मायने रखता है और यह सब बहुत प्यार है.'
