तलाक के बाद सामंथा को होता है इस बात का पछतावा, नागा को लेकर कही ये बात
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 01, 2024
एक्ट्रेस सामंथा रूथ प्रभु और उनके पति नागा चैतन्य का कुछ समय पहले ही डायवोर्स हुआ है.
वहीं नागा चैतन्य फिर से एक नए रिश्ते में बंद चुके हैं. उन्होंने हाल ही में एक्ट्रेस शोभिता धूलिपाला से सगाई की है.
नागा चैतन्य और शोभिता धूलिपाला की सगाई के बाद से सामंथा रूथ प्रभु के फैंस बहुत ही नाराज हैं.
वहीं सामंथा रूथ प्रभु और वरुण धवन की फिल्म 'सिटाडेल' जल्द ही रिलीज होने वाली है.
फिल्म 'सिटाडेल' में सामंथा रूथ प्रभु एक जासूस का किरदार निभाएंगी.
सामंथा रूथ प्रभु इस फिल्म को कई प्लेटफॉर्म पर प्रमोट करते भी नजर आ रही हैं.
फिल्म के प्रमोशन के दौरान उनसे पूछा गया कि क्या वो रीयल लाइफ में स्पाई का रोल करना चाहेंगी.
सामंथा ने जवाब देते हुए कहा, "नहीं, स्पाई नहीं... मेरे अंदर वो गुण नहीं हैं".
इंटरव्यू में उनसे पुछा, कि क्या वो रीयल लाइफ में किसी और की लाइफ में स्पाई करने में इंटरेस्टेड हैं.
सामंथा ने कहा, "एक स्पाई बनने के लिए... शो में मैंने जरूर कोशिश की है. मगर वैसे नहीं.. पीछे मुड़कर सोचती हूं, तो मुझे ऐसा करना चाहिए था".
सामंथा के इस जवाब के बाद फैंस ने सोचना शुरू कर दिया की वो ये बात नागा चैतन्य को लेकर कह रही हैं.
