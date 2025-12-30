7 समंदर पार हनीमून मना रहीं सामंथा रुथ प्रभु, दिखाई खूबसूरत झलक

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Dec 30, 2025

सामंथा रूथ प्रभु ने हाल ही में राज निदिमोरू संग दूसरी शादी रचाई है.

दोनों अपनी दूसरी शादी के बाद रोमांटिक वेकेशन पर गए हैं.

कपल ने अपने हनीमून के लिए दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक लिस्बन को चुना है.

पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में सामंथा पति के साथ क्वालिटी टाइम बिता रही है, जिसकी झलक उन्होंने फैंस के साथ शेयर की है.

सामंथा की तस्वीरों में लिस्बन की खूबसूरती और वहां के फेस्टिव माहौल का नजारा साफ-साफ नजर आ रहा है.

इन फोटोज को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा, 'कैसे दिसंबर बीत रहा है.'

सामंथा की पिक्चर्स में लिस्बन की ऐतिहासिक गलियां, खूबसूरत आर्किटेक्चर, क्रिसमस का फेस्टिव माहौल और यूरोपियन चार्म साफ नजर आ रहा है.

