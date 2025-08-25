क्या है सामंथा के क्रिप्टिक कैप्शन का राज? स्टाइलिश लुक ने सोशल मीडिया पर मचाई सनसनी
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 25, 2025
सामंथा रुथ प्रभु ने इंस्टाग्राम पर अपना नया स्टाइलिश लुक शेयर कर फैंस को विजुएल ट्रीट दी है.
Source:
Bollywoodlife.com
लेटेस्ट पोस्ट में एक्ट्रेस ब्लैक ड्रेस में पोज देती नजर आ रही हैं. इसमें वह सादगी और एलिगेंस से सबका दिल जीत रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस पोस्ट के साथ सामंथा ने मोटिवेशनल मैसेज लिखा, 'साफ-सुथरा पहनावा यानी सुकून. अच्छे कपड़े पहनना अपनी केयर करने के समान है.'
Source:
Bollywoodlife.com
सामंथा ने क्रिप्टिक कैप्शन में खुशबू और यादों को जोड़ते हुए फिलॉसॉफिकल टच दिया.
Source:
Bollywoodlife.com
क्रिप्टिक मैसेज में उन्होंने लिखा, 'कोई भी चीज उस तरह याददाश्त को नहीं ताजा करती, जिस तरह खुशबू.'
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस की ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और फैंस जमकर रिएक्ट कर रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं अगर बात करें एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ की तो वह इन दिनों एक्ट्रेस का नाम फिल्ममेकर राड निदिमोरु से जोड़ा जा रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
