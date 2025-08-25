क्या है सामंथा के क्रिप्टिक कैप्शन का राज? स्टाइलिश लुक ने सोशल मीडिया पर मचाई सनसनी

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Aug 25, 2025

सामंथा रुथ प्रभु ने इंस्टाग्राम पर अपना नया स्टाइलिश लुक शेयर कर फैंस को विजुएल ट्रीट दी है.

Source: Bollywoodlife.com

लेटेस्ट पोस्ट में एक्ट्रेस ब्लैक ड्रेस में पोज देती नजर आ रही हैं. इसमें वह सादगी और एलिगेंस से सबका दिल जीत रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इस पोस्ट के साथ सामंथा ने मोटिवेशनल मैसेज लिखा, 'साफ-सुथरा पहनावा यानी सुकून. अच्छे कपड़े पहनना अपनी केयर करने के समान है.'

Source: Bollywoodlife.com

सामंथा ने क्रिप्टिक कैप्शन में खुशबू और यादों को जोड़ते हुए फिलॉसॉफिकल टच दिया.

Source: Bollywoodlife.com

क्रिप्टिक मैसेज में उन्होंने लिखा, 'कोई भी चीज उस तरह याददाश्त को नहीं ताजा करती, जिस तरह खुशबू.'

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस की ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और फैंस जमकर रिएक्ट कर रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

वहीं अगर बात करें एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ की तो वह इन दिनों एक्ट्रेस का नाम फिल्ममेकर राड निदिमोरु से जोड़ा जा रहा है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: Bigg Boss 19 से पहले इन 5 शोज में नजर आ चुकी हैं Ashnoor Kaur, देखें लिस्ट

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.