अजीबो-गरीबी बीमारी से जूझ रहे हैं बॉलीवुड के ये स्टार्स
Kavita
| Oct 16, 2024
बॉलीवुड के कई एक्टर्स अजीबोगरीब बीमारी से जूझ रहे हैं.
आज हम आपको ऐसे ही 7 एक्टर्स के नाम बताने वाले हैं.
अमिताभ बच्चन को लिवर सिरोसिस नाम की बीमारी है.
ऋतिक रोशन स्कोलियोसिस नाम की बीमारी का सामना कर रहे हैं.
सामंथा रुथ प्रभु मायोसिटिस का सामना कर रही हैं.
अनुष्का शर्मा बल्जिंग डिस्क नाम की बीमारी से जूझ रही हैं.
शाहरुख खान अपनी बीमारी के चलते कई बार कंधे की सर्जरी करवा चुके हैं.
सलमान खान ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया नाम की बीमारी से परेशान हैं.
वरुण धवन स्टीबुल हाइपोफंक्शन से पीड़ित हैं.
