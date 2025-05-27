सामंथा रुथ प्रभु के ट्रांसफॉर्मेशन ने किया हैरान, पहचान नहीं पाए फैंस
Shashikant Mishra
| May 27, 2025
साउथ एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु हाल ही में एक इवेंट में पहुंची थीं. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
सामंथा रुथ प्रभु को देखकर उनके तमाम चाहने वाले फैंस हैरान रह गए है. उन्होंने अपना काफी वजन कम कर लिया है.
सामंथा रुथ प्रभु ने जो आउटफिट पहना हुआ था उसमें साइड में कट लगे हुए थे. वह काफी ज्यादा स्लिम नजर आ रही हैं.
सामंथा रुथ प्रभु का ट्रांसफॉर्मेशन उनके फैंस को हैरान कर रहा है. एक बार में एक्ट्रेस को पहचानना मुश्किल हो रहा है.
सामंथा रुथ प्रभु की लेटेस्ट फोटोज को उनके फैंस पसंद कर रहे हैं. इसके साथ ही एक्ट्रेस को लेकर कमेंट भी कर रहे हैं.
सामंथा रुथ प्रभु पिछली बार साल 2024 में रिलीज हुई वेब सीरीज 'सिटाडेल हनी बनी' में वरुण धवन के साथ नजर आई थीं.
सामंथा रुथ प्रभु के अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो वह सीरीज 'ब्रह्मांड द ब्लडी किंगडम' की शूटिंग में बिजी हैं.
