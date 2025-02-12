Youtube पर गंदी गालियां देकर मालामाल हो गए हैं ये Youtubers, करोड़ों में है संपत्ति

Youtube पर गंदी गालियां देकर मालामाल हो गए हैं ये Youtubers, करोड़ों में है संपत्ति
Shreya Pandey
| Feb 12, 2025
सोशल मीडिया पर कई ऐसे Youtubers हैं जो अपने कंटेंट में गालियों और भद्दे कमेंट का प्रयोग करते हैं.
आज हम आपको कुछ ऐसे ही Youtubers के नाम बताएंगे जो सोशल मीडिया पर गालियां देकर मालामाल हुए हैं.
‘समय रैना’ का नेट वर्थ 140 करोड़ का है. ये यूट्यूब पर कॉमेडी करते हैं और जमकर गालियां देते हैं.
‘अपूर्वा मुखीजा’ भी अपने वीडियो में खूब गालियां देती हैं. अपूर्वा हर महीने 15 से 20 लाख कमाती हैं.
स्टैंड अप कॉमेडियन ‘मुनव्वर फारुखी’ भी अपने वीडियो में भरपूर गालियां देते हैं. इनकी नेट वर्थ 10 करोड़ की है.
रोस्टिंग के लिए फेमस ‘कैरी मिनाटी’ भी वीडियो में जमकर गालियां देते हैं. इनकी नेट वर्थ 43 करोड़ की है.
यूट्यूब पर ‘एल्विस यादव’ भी खूब गालियां देते हैं. इनकी नेटवर्थ 50 करोड़ की है.
