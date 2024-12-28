मां की बात न मान इस एक्ट्रेस ने खाया था प्यार में धोखा, अपने ही मुंह से किया खुलासा

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Dec 28, 2024

सलमान खान के शो 'बिग बॉस' 6 से सना खान को खूब पॉपुलैरिटी मिली थी.

सना खान अपने प्रोफेशनल लाइफ में खूब नाम कमा रही थीं लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ उतनी मुश्किलों में थीं

साल 2019 में एक्ट्रेस सना खान ने डांसर मेलविन लुईस के साथ अपना रिश्ता ऑफिशियली अनाउंस कर दिया था.

लेकिन सना खान और मेलविन लुईस का एक साल बाद ही ब्रेकअप हो गया था, जिसका एक्ट्रेस पर काफी गहरा असर पड़ा था.

सना खान ने डांसर मेलविन लुईस पर चीटिंग करने का इल्जाम लगाया था. उन्होंने इस बात का खुलासा लाइव आकर किया था.

वहीं सना खान ने कुछ समय पहले एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि उनकी मां ने पहले ही उन्हें चेतावनी दी थी.

सना खान ने बताया कि 'जिस दिन मेरी मां उससे पहली बार मिलीं उन्होंने मुझे चेतावनी दी थी.'

सना खान ने बताया कि उनकी मां ने कहा था कि 'ये आदमी एक नंबर का धोखेबाज है, वो तुम्हें धोखा देगा, धोखेबाज लगता है.'

सना खान ने बताया कि 'मेरा पूरा परिवार उसके खिलाफ था वो सब जानते थे कि वो मुझे धोखा देगा.'

सना ने बताया 'मैंने उसे सच्चे दिल से प्यार किया था पर बदले में मुझे जो मिला, उसने मुझे झकझोर दिया था.'

