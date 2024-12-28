मां की बात न मान इस एक्ट्रेस ने खाया था प्यार में धोखा, अपने ही मुंह से किया खुलासा
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 28, 2024
सलमान खान के शो 'बिग बॉस' 6 से सना खान को खूब पॉपुलैरिटी मिली थी.
Source:
Bollywoodlife.com
सना खान अपने प्रोफेशनल लाइफ में खूब नाम कमा रही थीं लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ उतनी मुश्किलों में थीं
Source:
Bollywoodlife.com
साल 2019 में एक्ट्रेस सना खान ने डांसर मेलविन लुईस के साथ अपना रिश्ता ऑफिशियली अनाउंस कर दिया था.
Source:
Bollywoodlife.com
लेकिन सना खान और मेलविन लुईस का एक साल बाद ही ब्रेकअप हो गया था, जिसका एक्ट्रेस पर काफी गहरा असर पड़ा था.
Source:
Bollywoodlife.com
सना खान ने डांसर मेलविन लुईस पर चीटिंग करने का इल्जाम लगाया था. उन्होंने इस बात का खुलासा लाइव आकर किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं सना खान ने कुछ समय पहले एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि उनकी मां ने पहले ही उन्हें चेतावनी दी थी.
Source:
Bollywoodlife.com
सना खान ने बताया कि 'जिस दिन मेरी मां उससे पहली बार मिलीं उन्होंने मुझे चेतावनी दी थी.'
Source:
Bollywoodlife.com
सना खान ने बताया कि उनकी मां ने कहा था कि 'ये आदमी एक नंबर का धोखेबाज है, वो तुम्हें धोखा देगा, धोखेबाज लगता है.'
Source:
Bollywoodlife.com
सना खान ने बताया कि 'मेरा पूरा परिवार उसके खिलाफ था वो सब जानते थे कि वो मुझे धोखा देगा.'
Source:
Bollywoodlife.com
सना ने बताया 'मैंने उसे सच्चे दिल से प्यार किया था पर बदले में मुझे जो मिला, उसने मुझे झकझोर दिया था.'
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: इन वेब सीरीज में है इतना खतरनाक सस्पेंस कि देखकर चकरा जाएगा सिर
अगली वेब स्टोरी देखें.