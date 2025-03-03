'सनम तेरी कसम 2' में लीड किरदार निभाएगी ये हसीना, घर पर पहुंची...
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 03, 2025
साल 2016 में आई हर्षवर्धन राणे और मावरा होकेन की फिल्म 'सनम तेरी कसम' इस समय बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. ये फिल्म लगातार कमाई के मामले में झंड़े गाढ़ रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
ऐसे में मेकर्स ने 'सनम तेरी कसम 2' को लेकर तैयारी शुरू कर दी हैं. कुछ समय पहले ही खबर आई थी कि 'सनम तेरी कसम 2' में सलमान खान की एंट्री होने वाली है.
Source:
Instagram
जिसके बाद मेकर्स ने खुलासा किया कि 'सनम तेरी कसम 2' में हर्षवर्धन राणे ही लीड के तौर पर नजर आएंगे. इसी बीच फीमेल लीड को लेकर बड़ी खबर आ रही है.
Source:
Instagram
खबर है कि मेकर्स ने 'सनम तेरी कसम 2' की फीमेल लीड को चुन लिया है. ये अदाकारा कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तानी अदाकारा मावरा होकेन ही हैं.
Source:
Instagram
खुद मावरा होकेन ने इस बात का खुलासा किया है. एक इंटरव्यू में मावरा होकेन ने दावा किया है कि उनको 'सनम तेरी कसम 2' का ऑफर भेजा गया है.
Source:
Instagram
कुछ समय पहले ही फिल्म के मेकर्स ने मावरा होकेन के घर पर फिल्म की स्क्रिप्ट भिजवाई है. हालांकि मावरा होकेन ने ये भी दावा किया है कि उनको अब तक फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ने की मौका ही नहीं मिला है.
Source:
Instagram
मावरा होकेन ने दावा किया है कि वो फिलहाल फिल्म सनम तेरी कसम 2 के बारे में सोच रही हैं. जल्द ही वो अपना फैसला मेकर्स को बता देंगी.
Source:
Instagram
इस खबर ने मावरा होकेन के फैंस का उत्साह सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है. फैंस कह रहे हैं कि मावरा होकेन को जल्द से जल्द इस फिल्म के लिए हां बोल देनी चाहिए.
Source:
Instagram
Thanks For Reading!
Next: सेक्स वर्कर्स पर बनी इस फिल्म को मिले 5 ऑस्कर अवॉर्ड, परिवार संग देखने की मत करना गलती
अगली वेब स्टोरी देखें.