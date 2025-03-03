'सनम तेरी कसम 2' में लीड किरदार निभाएगी ये हसीना, घर पर पहुंची...

साल 2016 में आई हर्षवर्धन राणे और मावरा होकेन की फिल्म 'सनम तेरी कसम' इस समय बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. ये फिल्म लगातार कमाई के मामले में झंड़े गाढ़ रही हैं.

ऐसे में मेकर्स ने 'सनम तेरी कसम 2' को लेकर तैयारी शुरू कर दी हैं. कुछ समय पहले ही खबर आई थी कि 'सनम तेरी कसम 2' में सलमान खान की एंट्री होने वाली है.

जिसके बाद मेकर्स ने खुलासा किया कि 'सनम तेरी कसम 2' में हर्षवर्धन राणे ही लीड के तौर पर नजर आएंगे. इसी बीच फीमेल लीड को लेकर बड़ी खबर आ रही है.

खबर है कि मेकर्स ने 'सनम तेरी कसम 2' की फीमेल लीड को चुन लिया है. ये अदाकारा कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तानी अदाकारा मावरा होकेन ही हैं.

खुद मावरा होकेन ने इस बात का खुलासा किया है. एक इंटरव्यू में मावरा होकेन ने दावा किया है कि उनको 'सनम तेरी कसम 2' का ऑफर भेजा गया है.

कुछ समय पहले ही फिल्म के मेकर्स ने मावरा होकेन के घर पर फिल्म की स्क्रिप्ट भिजवाई है. हालांकि मावरा होकेन ने ये भी दावा किया है कि उनको अब तक फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ने की मौका ही नहीं मिला है.

मावरा होकेन ने दावा किया है कि वो फिलहाल फिल्म सनम तेरी कसम 2 के बारे में सोच रही हैं. जल्द ही वो अपना फैसला मेकर्स को बता देंगी.

इस खबर ने मावरा होकेन के फैंस का उत्साह सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है. फैंस कह रहे हैं कि मावरा होकेन को जल्द से जल्द इस फिल्म के लिए हां बोल देनी चाहिए.  

