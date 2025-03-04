Animal में Ranbir Kapoor ने कैसे किया न्यूड सीन? डायरेक्टर ने खोला फनी किस्सा

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Mar 04, 2025

फिल्म एनिमल में रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस को कोई नहीं भूल पाया है.

इस फिल्म में रणबीर ने अपने एक्शन और वॉयलेंस से हर किसी का दिमाग हिला दिया था.

फिल्म में खून खराबे के बीच रणबीर ने न्यूड सीन देकर भी हर किसी का ध्यान खींच लिया था.

एक्टर ने ये सीन कैसे शूट किया? इस बारे में फिल्म के निर्देशक संदीप रेडी वांगा ने बड़ा खुलासा किया है.

फिल्म के एक सीन में रणबीर न्यूड होकर घर के आंगन में घूमते दिखे थे और हैरानी की बात है कि एक्टर ने सच में कपड़े नहीं पहने थे.

डायरेक्टर संदीप रेडी वांगा ने खुलासा किया कि रणबीर इस सीन को शूट करने के लिए एक सेकंड में मान गए थे.

संदीप रेडी वांगा ने बताया कि ये एक एक्टर और डायरेक्टर के बीच भरोसे की बात थी.

संदीप ने सीन के बारे में रणबीर से बात की तो एक्टर ने कहा था कि वह वही करे जो उन्हें करना है और सब सही होगा.

संदीप ने बताया कि वह पहले सीन को प्रोस्थेटिक्स के जरिए करने वाले थे, जो असल में काफी खराब लग रहा था.

उन्होंने बताया कि इसी वजह से मैंने तय किया कि ये बिना प्रोस्थेटिक्स के होगा और रणबीर भी तुरंत मान गए और 10 मिनट में सारा शूट हो गया.

