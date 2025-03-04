Animal में Ranbir Kapoor ने कैसे किया न्यूड सीन? डायरेक्टर ने खोला फनी किस्सा
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 04, 2025
फिल्म एनिमल में रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस को कोई नहीं भूल पाया है.
Source:
Bollywoodlife.com
इस फिल्म में रणबीर ने अपने एक्शन और वॉयलेंस से हर किसी का दिमाग हिला दिया था.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म में खून खराबे के बीच रणबीर ने न्यूड सीन देकर भी हर किसी का ध्यान खींच लिया था.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्टर ने ये सीन कैसे शूट किया? इस बारे में फिल्म के निर्देशक संदीप रेडी वांगा ने बड़ा खुलासा किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म के एक सीन में रणबीर न्यूड होकर घर के आंगन में घूमते दिखे थे और हैरानी की बात है कि एक्टर ने सच में कपड़े नहीं पहने थे.
Source:
Bollywoodlife.com
डायरेक्टर संदीप रेडी वांगा ने खुलासा किया कि रणबीर इस सीन को शूट करने के लिए एक सेकंड में मान गए थे.
Source:
Bollywoodlife.com
संदीप रेडी वांगा ने बताया कि ये एक एक्टर और डायरेक्टर के बीच भरोसे की बात थी.
Source:
Bollywoodlife.com
संदीप ने सीन के बारे में रणबीर से बात की तो एक्टर ने कहा था कि वह वही करे जो उन्हें करना है और सब सही होगा.
Source:
Bollywoodlife.com
संदीप ने बताया कि वह पहले सीन को प्रोस्थेटिक्स के जरिए करने वाले थे, जो असल में काफी खराब लग रहा था.
Source:
Bollywoodlife.com
उन्होंने बताया कि इसी वजह से मैंने तय किया कि ये बिना प्रोस्थेटिक्स के होगा और रणबीर भी तुरंत मान गए और 10 मिनट में सारा शूट हो गया.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: इन मूवीज में साइको किलर का खतरनाक खेल देख दहल जाएगा दिल
अगली वेब स्टोरी देखें.