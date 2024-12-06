Sanjay Dutt ने इस एक्ट्रेस को बॉलीवुड में काम ना करने की दी थी सलाह, कहा-'खो देंगी अपनी चमक'
Source:
Bollywoodlife.com
Dec 06, 2024
संजय दत्त कई सालों से इंडस्ट्री में अपनी फिल्मों से राज कर रहे हैं.
मगर संजय दत्त के स्टार किड होने के बावजूद उन्हें इंडस्ट्री में काफी स्ट्रगल करना पड़ गया था.
संजय दत्त ने अपने स्ट्रगल को याद करते हुए मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय को बॉलीवुड का पार्ट न बनने की सलाह दी थी.
ऐश्वर्या राय ने 1994 में मिस वर्ल्ड का क्राउन जीतकर हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों इंडस्ट्री में अपनी एक पहचान बना ली थी.
वहीं ऐश्वर्या राय बॉलीवुड में एंट्री करने से पहले ही एक लीडिंग मॉडल के नाम से फेमस थीं.
ऐश्वर्या राय एक मॉडलिंग शूट के दौरान संजय दत्त से पहली बार मिली थीं .
संजय दत्त ऐश्वर्या राय की ब्यूटी और टैलेंट को देखकर काफी खुश हुए थे.
संजय दत्त ने ऐश्वर्या राय को एक्टिंग न करने और मॉडलिंग में करियर बनाने के सलाह दी थी.
संजय दत्त ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने पहली बार ऐश्वर्या राय को एक पेप्सी की एड में देखा था.
संजय दत्त ने बताया उन्होंने ऐश्वर्या राय को पहली बार देखकर कहा था 'ये खूबसूरत लड़की कौन है!' जिसे सुनकर वो ब्लश करने लगी थीं.
