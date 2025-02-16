शराब के बिजनेस से कमाई करते हैं ये सितारे, इस स्टारकिड ने भी आजमाया हाथ
Shashikant Mishra
| Feb 16, 2025
बॉलीवुड स्टार्स फिल्मों में एक्टिंग के अलावा अलग-अलग बिजनेस से मोटी कमाई करते हैं. आइए जानते हैं कि शराब के बिजनेस में किन स्टार्स का निवेश है.
संजय दत्त ने पिछले साल 2024 में स्कॉच व्हिस्की ब्रांड द ग्लेनवॉक लॉन्च किया था. ये ब्रांड लोगों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है.
रणवीर सिंह ने एबीडी नाम की शराब कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है. इसका ऐलान साल 2024 में किया गया था.
एक्टर ने जिस एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स में निवेश किया है वो भारत में निर्मित विदेशी शराब बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है.
डैनी डेन्जोंगपा मशहूर बियर ब्रांड के मालिक हैं और वो यहां से मोटी कमाई करते हैं. ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा बीयर ब्रांड है.
शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान जल्द ही डायरेक्शन में डेब्यू करने वाले हैं. फिलहाल, आर्यन खान ने इंडिया में प्रीमियम वोदका ब्रांड D'Yavol लॉन्च किया है.
प्रियंका चोपड़ा के पति निक जोनस भी शराब ब्रांड के मालिक हैं. उन्होंने साल 2019 में व्हिस्की ब्रांड टकीला बिला वन लॉन्च किया था.
