महिला फैन ने इस एक्टर के नाम कर दी थी 72 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी
Shashikant Mishra
| Feb 09, 2025
बॉलीवुड स्टार्स के प्रति उनके फैंस की दीवानगी का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है. फैंस अपने पसंदीदा सितारे की एक झलक के लिए घंटों इंतजार करते हैं.
फैंस अपने फेवरेट स्टार्स के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं. एक बार संजय दत्त की एक फीमेल फैन की दीवानगी देख लोग हैरान रह गए थे.
संजय दत्त भी अपनी फीमेल फैन के प्यार को देखकर हैरान रह गए थे. दरअसल, फीमेल फैन ने प्रॉपर्टी के एक्टर के नाम कर दी थी.
साल 2018 में निशा पाटिल नाम की एक महिला फैन ने मरने से पहले अपनी 72 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी संजय दत्त के नाम कर दी थी.
संजय दत्त को जब पुलिस ने ये जानकारी दी थी कि उनकी निशा पाटिल नाम की एक फैन अपनी 72 करोड़ की प्रॉपर्टी उनके नाम कर दी है.
निशा पाटिल ने बैंकों को भी लेटर लिखकर प्रॉपर्टी के ट्रांसफर की प्रोसेस करने के लिए कहा था. हालांकि, संजय दत्त ने ये प्रॉपर्टी लेने से साफ इनकार कर दिया.
संजय दत्त के वकील ने पुष्टि की थी कि एक्टर का निशा पाटिल से कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं था और उन्होंने इसे स्वीकार करना उचित नहीं समझा.
