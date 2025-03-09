'ऐसा होता तो... मैं बेटी को दोनों पैर तोड़ देता', Sanjay Dutt के बयान से मचा था हाहाकार

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Mar 09, 2025

संजय दत्त ने अपनी लाइफ में काफी कुछ झेला है और इसी वजह से वह परिवार को लेकर प्रोटेक्टिव हैं.

Source: Bollywoodlife.com

संजय के दो बच्चे पत्नी मान्यता से हैं और पहली शादी से बेट त्रिशाला है.

Source: Bollywoodlife.com

संजय दत्त ने खुद माना है कि वह अपनी बड़ी बेटी त्रिशाला को लेकर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

संजय दत्त ने एक बार बताया था कि अगर उनके बच्चों को प्यार हो जाए तो वह इस पर कैसे रिएक्ट करेंगे.

Source: Bollywoodlife.com

एक्टर के मुताबिक, बेटे ने प्यार के बारे में बताया तो ठीक है और बेटी ने बताया तो वो भी ठीक है, लेकिन तब मैं खुद चैक करूंगा.

Source: Bollywoodlife.com

संजय दत्त के इस बयान ने हर किसी को हैरान कर दिया था.

Source: Bollywoodlife.com

अभिनेता ने आगे ये भी कहा था कि हो सकता है मुझे एक बार फिर 5 साल के लिए जेल जाना पड़ जाए.

Source: Bollywoodlife.com

इसी तरह एक बार त्रिशाला ने बताया था कि उनके पिता संजय उनकी एक्टिंग से राजी नहीं हुए थे.

Source: Bollywoodlife.com

अभिनेता ने एक बार फिल्म भूमि में ऑनस्क्रीन बेटी बनी अदिति हैदरी की तुलना त्रिशाला से की थी.

Source: Bollywoodlife.com

उन्होंने बताया था कि अदिति की तरह अगर त्रिशाला भी एक्टिंग चुनती तो मैं उसके हाथ पैर तोड़ देता.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: हनीमून पर गए प्रतीक बब्बर की बेडरूम तस्वीरें वायरल, 'क्या यह रोमियो...', सोशल मीडिया पर यूजर्स कर रहे ऐसे कमेंट

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.