'ऐसा होता तो... मैं बेटी को दोनों पैर तोड़ देता', Sanjay Dutt के बयान से मचा था हाहाकार
Kavita
| Mar 09, 2025
संजय दत्त ने अपनी लाइफ में काफी कुछ झेला है और इसी वजह से वह परिवार को लेकर प्रोटेक्टिव हैं.
संजय के दो बच्चे पत्नी मान्यता से हैं और पहली शादी से बेट त्रिशाला है.
संजय दत्त ने खुद माना है कि वह अपनी बड़ी बेटी त्रिशाला को लेकर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट रहे हैं.
संजय दत्त ने एक बार बताया था कि अगर उनके बच्चों को प्यार हो जाए तो वह इस पर कैसे रिएक्ट करेंगे.
एक्टर के मुताबिक, बेटे ने प्यार के बारे में बताया तो ठीक है और बेटी ने बताया तो वो भी ठीक है, लेकिन तब मैं खुद चैक करूंगा.
संजय दत्त के इस बयान ने हर किसी को हैरान कर दिया था.
अभिनेता ने आगे ये भी कहा था कि हो सकता है मुझे एक बार फिर 5 साल के लिए जेल जाना पड़ जाए.
इसी तरह एक बार त्रिशाला ने बताया था कि उनके पिता संजय उनकी एक्टिंग से राजी नहीं हुए थे.
अभिनेता ने एक बार फिल्म भूमि में ऑनस्क्रीन बेटी बनी अदिति हैदरी की तुलना त्रिशाला से की थी.
उन्होंने बताया था कि अदिति की तरह अगर त्रिशाला भी एक्टिंग चुनती तो मैं उसके हाथ पैर तोड़ देता.
