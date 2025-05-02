Box Office पर पूरे साल होगा संजय दत्त का जलवा, दनादन आ रही हैं ये 6 मूवीज

संजय दत्त और मौनी रॉय स्टारर फिल्म ‘द भूतनी’ 1 मई 2025 को रिलीज हो चुकी है.Source: Bollywoodlife.com
इस मल्टीस्टारर फिल्म में संजय दत्त कॉमेडी का तड़का लगाने वाले हैं.Source: Bollywoodlife.com
जबरदस्त एक्शन से भरपूर टाइगर श्रॉफ की फिल्म बागी 4 में भी संजय दत्त है. ये फिल्म इसी साल रिलीज होने वाली है.Source: Bollywoodlife.com
साल 2025 में आने वाली इस फिल्म में संजय दत्त शामिल होंगे.Source: Bollywoodlife.com
हॉरर और कॉमेडी से भरपूर ये फिल्म भी इसी साल सिनेमाघरों में लगने वाली है.Source: Bollywoodlife.com
इस फिल्म में कॉमेडी और एक्शन का तड़का लगने वाला है. इसमें अक्षय कुमार, संजय दत्त, सुनील शेट्टी और अरशद वारसी जैसे कलाकार नजर आने वाले हैं.Source: Bollywoodlife.com
