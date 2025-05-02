Box Office पर पूरे साल होगा संजय दत्त का जलवा, दनादन आ रही हैं ये 6 मूवीज

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | May 02, 2025

The Bhootnii

संजय दत्त और मौनी रॉय स्टारर फिल्म ‘द भूतनी’ 1 मई 2025 को रिलीज हो चुकी है.

Housefull 5

इस मल्टीस्टारर फिल्म में संजय दत्त कॉमेडी का तड़का लगाने वाले हैं.

Baaghi 4

जबरदस्त एक्शन से भरपूर टाइगर श्रॉफ की फिल्म बागी 4 में भी संजय दत्त है. ये फिल्म इसी साल रिलीज होने वाली है.

Son of Sardaar 2

साल 2025 में आने वाली इस फिल्म में संजय दत्त शामिल होंगे.

The Raja Saab

हॉरर और कॉमेडी से भरपूर ये फिल्म भी इसी साल सिनेमाघरों में लगने वाली है.

Welcome to the Jungle

इस फिल्म में कॉमेडी और एक्शन का तड़का लगने वाला है. इसमें अक्षय कुमार, संजय दत्त, सुनील शेट्टी और अरशद वारसी जैसे कलाकार नजर आने वाले हैं.

