Sanjay Dutt ने रिजेक्ट कर दी थीं ये 7 फिल्में, हां करते तो आज कहलाते ब्लॉकबस्टर के बाहुबली

अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी स्टारर फिल्म खुदा गवाह में संजय दत्त को सपोर्टिंग रोल ऑफर हुआ था. लेकिन उन्होंने ने मना कर दिया. फिल्म हिट हुई थी.Source: Bollywoodlife.com
इस कॉमेडी फिल्म में सुनील शेट्टी की जगह संजय दत्त नजर आने वाले थे. लेकिन संजय ने काम करने से मना कर दिया. फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी.Source: Bollywoodlife.com
सलमान खान की फिल्म प्यार किया तो डरना क्या में संजय दत्त को एक रोल ऑफर हुआ था. लेकिन उनके मना करने के बाद वो रोल अरबाज खान को मिल गया था. फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी.Source: Bollywoodlife.com
फिल्म प्रेम ग्रंथ का ऑफर ऋषि कपूर से पहले संजय दत्त को ऑफर हुआ था.Source: Bollywoodlife.com
एक रिपोर्ट की माने तो रेस 2 में मेकर्स ने सैफ अली खान के साथ संजय दत्त को कास्ट करना चाहते थे.Source: Bollywoodlife.com
अभिषेक बच्चन से पहले फिल्म ब्लफमास्टर में मेकर्स संजय दत्त को लेना चाहते थे. लेकिन उन्होंने ये ऑफर ठुकरा दिया था.Source: Bollywoodlife.com
ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली में संजय दत्त को कट्टापा का रोल ऑफर हुआ था. संजय दत्त के मना करने के बाद ये किरदार सत्यराज को मिल गया था.Source: Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!