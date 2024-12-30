जब Salman Khan की फिल्म छीनकर फंसे थे Sanjay Dutt, ऐन मौके पर कटा पत्ता
Shivani Duksh
Dec 30, 2024
एक समय ऐसा भी था जब संजय दत्त को सलमान खान की फिल्म का ऑफर मिला था.
यहां हम बात कर रहे हैं फिल्म प्यार किया तो डरना क्या का... जो कि अपने समय की एक सुपरहिट फिल्म है.
इस फिल्म में सलमान खान को सोहेल खान ने डायरेक्ट किया था.
बताया जाता है कि इस फिल्म में अरबाज खान के रोल के लिए संजय दत्त को अप्रोच किया गया था.
कुछ कारणों के चलते संजय दत्त इस फिल्म का हिस्सा ही नहीं बन पाए. ऐसे में संजय दत्त को रातों रात रिप्लेस कर दिया गया.
जिसके बाद सलमान खान के कहने पर ये रोल सोहेल खान ने अरबाज खान को दे दिया.
इसके बाद संजय दत्त और सलमान खान को कभी साथ नहीं देखा जा सका.
आखिरी बार सलमान खान और संजय दत्त फिल्म साजन में नजर आए थे.
