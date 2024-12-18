कौन हैं Rhea Pillai, Sanjay Dutt से क्या है खास कनेक्शन? जानिए नेटवर्थ
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 18, 2024
बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
संजय दत्त की पर्सनल लाइफ भी उतनी ही दिलचस्प रही है.
Source:
Bollywoodlife.com
संजय दत्त और मान्यता दत्त की खुशहाल शादी को लगभग 15 साल हो गए हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
लेकिन क्या आप जानते हैं संजय दत्त पहले भी दो शादियां कर चुके हैं?
Source:
Bollywoodlife.com
संजय दत्त ने पहली शादी ऋचा शर्मा से की थी लेकिन एक बीमारी के कारण कुछ समय बाद ही उनका निधन हो गया था.
Source:
Bollywoodlife.com
संजय दत्त ने ऋचा शर्मा के निधन के बाद दूसरी शादी रिया पिल्लई से की थी.
Source:
Bollywoodlife.com
संजय दत्त और रिया पिल्लई का कुछ समय बाद ही डाइवोर्स हो गया था.
Source:
Bollywoodlife.com
संजय दत्त से डाइवोर्स के बाद रिया पिल्लई ने फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली थी.
Source:
Bollywoodlife.com
रिया पिल्लई सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वो एक फैशन डिजाइनर भी हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
रिया पिल्लई के फैशन डिजाइनिंग ब्रांड का नाम 'द टेंपल हाउस बाय रिया पिल्लई' है.
Source:
Bollywoodlife.com
रिया पिल्लई एक सक्सेसफुल एयर होस्टेस और मॉडल के रूप में काम कर चुकी हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
रिया पिल्लई एक संपन्न परिवार से आती हैं, उनके पिता एक बड़े बिजनेसमैन हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक रिपोर्ट के मुताबिक, रिया पिल्लई की नेटवर्थ लगभग 5 करोड़ रुपए तक है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: जानिए कब, कैसे और कहां देखें Oscars 2025? यहां मिलेगी सारी जानकारी
अगली वेब स्टोरी देखें.