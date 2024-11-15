बॉलीवुड के इस अमीर खानदान के बेटे ने सुनाई परिवार के स्ट्रगल की स्टोरी, जानें कौन है वो
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 15, 2024
बॉलीवुड में कई ऐसे परिवार हैं जिन्होंने काफी स्ट्रगल कर के अपना नाम बनाया है.
बॉलीवुड की सबसे फेमस और अमीर फैमिली का दर्जा कपूर खानदान को मिला है.
हम अपनी इस रिपोर्ट में राज कपूर के परिवार की नहीं बल्कि डायरेक्टर बोनी कपूर की फैमिली की बात कर रहे हैं.
डायरेक्टर बोनी कपूर के भाई अनिल कपूर और संजय कपूर ने अपनी फिल्मों से बॉलीवुड में खूब नाम कमाया है.
संजय कपूर ने हाल ही में एक यूट्यूब चैनल पर दिए गए इंटरव्यू में अपने परिवार द्वारा किए गए स्ट्रगल को लेकर चर्चा की है.
संजय कपूर ने बताया, 'हम चेंबूर में दो कमरे के अपार्टमेंट में रहते थे. मेरी दादी मां के गुजर जाने के बाद दादा जी भी हमारे साथ रहने आ गए थे.'
संजय ने बताया, 'दादा जी के आने के बाद मैं अपनी बहन रीना के साथ लिविंग रूम में गद्दे लगाकर सोता था.'
संजय कपूर ने आगे बताया, 'हमारे घर में एक ही एसी था, जो हमारे मम्मी -पापा के कमरे में लगा था इसलिए मैं कभी- कभी उनके कमरे में सोफे पर सो जाता था.
वहीं एक अलग इंटरव्यू में बोनी कपूर ने भी परिवार के स्ट्रगल को बताते हुए कहा, 'मेरे पिता को पृथ्वीराज कपूर मुंबई लेकर आए थे.'
बोनी कपूर ने बताया, 'मेरे पिता को दादा जी ने पृथ्वीराज कपूर को इसलिए सौंप दिया था क्योंकि उन्होंने 10-11 नौकरियां पहले ही छोड़ दी थीं.
हालांकि, अब बोनी कपूर, अनिल कपूर और संजय कपूर ने इंडस्ट्री में खूब नाम कमा लिया है और बॉलीवुड के अमीर लोगों की लिस्ट में भी शामिल हो चुके हैं.
