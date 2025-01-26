काले कपड़े और संगम में डुबकी, महाकुंभ में डांसर सपना चौधरी की सादगी ने...
Masummba Chaurasia
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 26, 2025
हरियाणवी डांसर और बिग बॉस का हिस्सा रहीं सपना चौधरी प्रयागराज के महाकुंभ में पहुंची.
जहां सपना ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई, इस दौरान डांसर पूरी तरह भक्ति में लीन नजर आईं.
सपना चौधरी ने महाकुंभ से एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम हैंडल से शेयर किया है. जिसमें वो नाव पर बैठकर संगम की सैर करतीं नजर आ रहीं दी.
उन्होंने वीडियो के कैप्शन में लिखा- 'कुंभ मेला न केवल एक धार्मिक उत्सव है, बल्कि ये आत्मा को शुद्ध करने और जीवन में शांति पाने का अवसर है.'
सपना चौधरी ने आगे लिखा- 'आपकी कुंभ मेला तीर्थयात्रा सुरक्षित और आध्यात्मिक रूप से परिपूर्ण हो.'
इस दौरान सपना चौधरी ने बेहद सिंपल ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था, जिसमें बहुत सुंदर नजर आ रहीं थीं.
उनकी सादगी के लोग दीवाने हो गए, सपना की पोस्ट पर फैंस कमेंट सेक्शन में 'हर हर महादेव' लिख रहे हैं.
सपना चौधरी के साथ ही बॉलीवुड की फेमस पर्सनैलिटी कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा, एक्टर अनुपम खेर समेत कई सिलेब्स महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं.
