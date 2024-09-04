सपना चौधरी के पति को लोग बुलाते हैं हरियाणा का हीरो

हरियाणवी सिंगर और डांसर सपना चौधरी को आखिर कौन नहीं जानता होगा।

सपना चौधरी अक्सर अपने प्रोफेशन की वजह से चर्चा में रहती हैं।

सपना चौधरी की पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत कम ही लोग जानते होंगे।

सपना चौधरी ने वीर साहू के साथ 24 जनवरी 2020 को शादी के बंधन में बंधी थीं।

सोशल मीडिया पर दोनों की फोटोज जमकर वायरल होती है।

सपना के पति वीर साहू एक प्रोड्यूसर हैं।

वीर साहू पेशे से एक सिंगर और आर्टिस्ट भी हैं।

वीर साहू को लोग हरियाणा के हीरो बुलाते हैं।

बता दें, सपना चौधरी और वीर साहू का एक बेटा है।

