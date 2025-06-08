सोशल मीडिया पर छाईं सारा अली खान, ब्लैक स्लीवलेस ड्रेस में तस्वीरें देख फैंस हुए...
Sadhna Mishra
| Jun 08, 2025
सारा अली खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'मेट्रो इन दिनों' को लेकर सुर्खियों में हैं.
इस बीच एक्ट्रेस ने स्लीवलेस बोल्ड ड्रेस में अदाएं दिखाते हुए कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.
इन तस्वीरों को साझा करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा, 'मेरी बुराई मत करो.' सारा का ये कैप्शन अब चर्चा में बना हुआ है.
सारा ने अपनी अदाएं दिखाते हुए एक वीडियो भी शेयर किया, जिसे उनके चाहने वाले खूब पसंद कर रहे हैं.
फैंस ने सारा की तस्वीरों पर जमकर प्यार बरसाया, किसी ने उन्हें 'बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस' तो किसी ने 'हॉट' कहा.
सारा अली खान जल्द ही फिल्म 'मेट्रो इन दिनों' में नजर आएंगी, जिसके लिए उनके फैंस काफी उत्साहित हैं.
आखिरी बार सारा फिल्म 'स्काई फोर्स' में दिखाई दी थीं, जिसमें उनकी एक्टिंग को सराहा गया था.
सोशल मीडिया पर सारा की इन तस्वीरों को खूब शेयर किया जा रहा है, जिससे वे ट्रेंडिंग टॉपिक बन गई हैं.
