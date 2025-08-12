सारा ने बर्थडे पर पैप्स संग काटा केक, एक्ट्रेस की इस बात ने खींचा ध्यान
Shashikant Mishra
| Aug 12, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान ने 12 अगस्त को अपना 30वां जन्मदिन मनाया है. इस खास मौके पर उन्हें फैंस ने बधाई दी है.
सारा अली खान को बर्थडे पर ना सिर्फ तमाम चाहने वाले फैंस ने बल्कि तमाम सेलिब्रिटीज ने भी विश किया है.
सारा अली खान ने अपने इस खास दिन को पैप्स के साथ भी सेलिब्रेट किया. उन्होंने पैप्स के साथ केक काटा.
एक्ट्रेस ने इस तरह से बर्थडे पर केक काटकर पैप्स को अपनी खुशियों में शामिल कर दिल जीत लिया.
सारा अली खान अपने जन्मदिन के मौके पर ट्रेडिशनल लुक में नजर आईं. उनके अंदाज पर लोगों की निगाहें टिक गईं.
सारा अली खान ने बर्थडे पर व्हाइट कलर का सलवार सूट पहना था और रेड कलर का दुपट्टा लिया हुआ था.
सारा अली खान के माथे पर तिलक और गले में भगवान के लॉकेट ने लोगों का ध्यान खींचा है.
