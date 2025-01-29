सारा अली की नानी का नाम सुनते घर में दुबक जाते थे मुस्लिम मर्द, इमरजेंसी के दौरान किया था ये काम
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 29, 2025
सारा अली खान की नानी और अमृता सिंह की मां का नाम ‘रुखसाना सुल्ताना’ था. भारत के राजनीती में इन्होंने कई शानदार काम किया है.
रुखसाना सुल्ताना का रुतबा और शानो-शौकत किसी दिग्गज शख्सियत से कम नहीं था. इनका गांधी परिवार से बहुत खास कनेक्शन था.
रुखसाना सुल्ताना ने इमरजेंसी के दौर में देश के कई ऐसे काम किये थे. जिसे लोग अभी भी याद करते हैं.
दरअसल, दिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक नया रास्ता चुना.
रिपोर्ट्स के अनुसार संजय गांधी ने 8 हजार मुस्लिम मर्दों की नसबंदी का काम रुखसाना सुल्ताना को सौंपा था.
लेकिन रुखसाना सुल्ताना ने यह काम उम्मीद से बढ़ कर किया. उहोंने13 हजार मुस्लिम मर्दों की नसबंदी करवाई थी.
रुखसाना सुल्ताना जब जामा मस्जिद या मुस्लिम इलाकों से गुजरती थी. तो मुस्लिम मर्द उन्हें देख कर घर में छुप जाते थे.
रुखसाना सुल्ताना का जिक्र इंदिरा गांधी करती रहती थी. वे इमरजेंसी की ‘चीफ ग्लैमर गर्ल’ थीं.
