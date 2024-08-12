सौतेली मां से दूर इस आलीशान घर में रहती हैं सारा अली खान

BollywoodLife Source: Bollywoodlife.com | Aug 12, 2024

बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस सारा अली खान किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं।

Source: Bollywoodlife.com

पटौदी खानदान की लाडली सारा अली खान अपनी सौतेली मां से अलग रहती हैं।

Source: Bollywoodlife.com

सारा अली खान मुंबई में एक आलीशान घर में रहती हैं।

Source: Bollywoodlife.com

अब सारा के जन्मदिन पर उनके घर की कुछ तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं।

Source: Bollywoodlife.com

सारा अली खान के घर के इंटीरियर्स बहुत ही यूनीक हैं।

Source: Bollywoodlife.com

सारा अली खान अपने घर को प्यार से डेकोरेट करके रखती हैं।

Source: Bollywoodlife.com

सारा का घर बाहर से लाइट शेड में डिजाइन किया गया है।

Source: Bollywoodlife.com

सारा के घर के बाहर एक खूबसूरत गार्डन और स्वीमिंग पूल भी है।

Source: Bollywoodlife.com

सारा ने अपने पूजा रूम को बहुत अच्छे से सजाया है।

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: टीवी एक्ट्रेस से डायरेक्टर बोला- 'काम दिलाएंगे लेकिन बदले में...'

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.