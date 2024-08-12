सौतेली मां से दूर इस आलीशान घर में रहती हैं सारा अली खान
Source:
Bollywoodlife.com
Aug 12, 2024
बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस सारा अली खान किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं।
पटौदी खानदान की लाडली सारा अली खान अपनी सौतेली मां से अलग रहती हैं।
सारा अली खान मुंबई में एक आलीशान घर में रहती हैं।
अब सारा के जन्मदिन पर उनके घर की कुछ तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं।
सारा अली खान के घर के इंटीरियर्स बहुत ही यूनीक हैं।
सारा अली खान अपने घर को प्यार से डेकोरेट करके रखती हैं।
सारा का घर बाहर से लाइट शेड में डिजाइन किया गया है।
सारा के घर के बाहर एक खूबसूरत गार्डन और स्वीमिंग पूल भी है।
सारा ने अपने पूजा रूम को बहुत अच्छे से सजाया है।
