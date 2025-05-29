ऑफ शोल्डर ड्रेस में सारा अली खान की अदाओं ने मचाया बवाल, लुक देख थमीं रह गई फैंस कि निगाहें
Sadhna Mishra
| May 28, 2025
सारा अली खान इन दिनों अपनी फिल्म 'मेट्रो इन दिनों' को लेकर सुर्खियों में हैं.
इसी बीच एक्ट्रेस एक बार फिर अपने ग्लैमरस और बिंदास अंदाज से सोशल मीडिया पर छा गई हैं.
ये तस्वीरें एक्ट्रेस की फिल्म 'मेट्रो इन दिनों' के म्यूजिक लॉन्च इवेंट की हैं.
इन फोटोज में सारा ऑफ शोल्डर ड्रेस में बेहद ग्लैमरस लुक में दिखीं.
फोटोज के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'कोजी होकर सुनो, जमाना लगे.'
बता दें कि यह उनकी फिल्म 'मेट्रो इन दिनों' का नया गाना है, जो आज ही रिलीज हुआ है.
इस इवेंट में सारा के साथ फिल्म की पूरी स्टारकास्ट भी मौजूद रही.
अनुराग बसु के निर्देशन में बनी यह फिल्म 4 जुलाई को सिनेमाघरों में आएगी
