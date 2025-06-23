लाल ड्रेस में सारा अली खान ने दिखाईं दिलकश अदाएं, लिखा ऐसा कैप्शन कि तस्वीरें हो गईं वायरल
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jun 22, 2025
सारा अली खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'मेट्रो इन दिनों' को लेकर सुर्खियों में हैं.
एक्ट्रेस अपनी फिल्म के प्रमोशन में जोर-शोर से जुटी हुई हैं. इसी बीच उन्होंने कुछ तस्वीरें शेयर की हैं.
सारा अली खान ने इंस्टाग्राम पर रेड शॉर्ट ड्रेस में अपनी ग्लैमरस फोटोज शेयर की हैं.
इन तस्वीरों में सारा ने स्टाइलिश अंदाज में कई दिलकश पोज दिए हैं, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है.
तस्वीरों के साथ सारा ने कैप्शन लिखा- 'अपना फल खाओ और क्रूर मत बनो.'
सारा की इन तस्वीरों पर फैन्स खूब प्यार लुटा रहे हैं और उनकी तारीफ कर रहे हैं.
सारा अली खान की फिल्म 'मेट्रो इन दिनों' 4 जुलाई 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
