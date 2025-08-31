सारा अली खान ने काशी विश्वनाथ मंदिर में टेका माथा, लोग बोले- 'मुस्लिम होकर...'
Shashikant Mishra
| Aug 31, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव के आगे माथा टेका है.
सारा अली खान ने भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया. उन्होंने मंदिर परिसर में अपने करीबियों के साथ फोटो क्लिक करवाई.
सारा अली खान वाराणसी में गंगा आरती में भी शामिल हुई हैं. उन्होंने इसका वीडियो शेयर किया है.
सारा अली खान ने काशी विश्वनाथ मंदिर के अलावा मांधातेश्वर महादेव मंदिर में भी दर्शन किए.
बताते चलें कि सारा अली खान मुस्लिम होने के साथ ही हिंदू धर्म को भी फॉलो करती हैं.
एक्ट्रेस भगवान महादेव की भक्त हैं और अक्सर मंदिर जाती रहती हैं. इसको लेकर लोग उन्हें ट्रोल करते हैं.
सारा अली खान को लेकर इस बार भी लोगों ने कमेंट किया है कि मुस्लिम होकर मंदिर क्यों जाती है.
