स्विट्जरलैंड की वादियों में सारा अली खान और अमृता सिंह का जलवा, फोटो कैप्शन ने फैंस को किया क्रेजी!
Sadhna Mishra
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Bollywoodlife.com
| Jun 29, 2026
सारा अली खान इन दिनों शूटिंग से ब्रेक लेकर मां अमृता सिंह के साथ स्विट्जरलैंड में छुट्टियां मना रही हैं.
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एक्ट्रेस ने अपनी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है, जो अब वायरल हो रही है.
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हालांकि, इन फोटोज से ज्यादा लोगों का ध्यान एक्ट्रेस का कैप्शन खींच रहा है.
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सारा ने तस्वीरों के साथ लिखा, ''पहाड़ों पर इसलिए मत चढ़ो कि दुनिया तुम्हें देख सके, बल्कि इसलिए चढ़ो कि तुम दुनिया को देख सको.'
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उन्होंने आगे लिखा, ''लेकिन दर्शकों को दिखाना तो बनता है.'
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इन तस्वीरों में सारा अली खान खूबसूरत अंदाज में नजर आ रही हैं. उनकी यह फोटोज Gtsaad की हैं, जो अब वायरल हो रही हैं.
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मालूम हो कि, सारा अली खान को आखिरी बार आयुष्मान खुराना स्टारर फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' में देखा गया था.
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